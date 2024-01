​2023-cü ildə Qırmızı Ürəklər Fonduna 31 934 donor tərəfindən 1 521 238 AZN ianə edilib

Ölkəmizdə ianəçilik mədəniyyətinin formalaşmasında böyük rolu olan Qırmızı Ürəklər Fondu (“Red Hearts”) 2023-cü ilə dair hesabat açıqlayıb.

Bu haqda Fondun prezidenti Sevda Haqverdiyeva mediaya müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, 2023-cü ildə Fonda3 fərqli istiqamətdə 31 934 donor tərəfindən 1 521 238 manat ianə edilib. Ötən il Fond üçün 4 028 benefisiar, 242 könüllü göstəriciləri ilə tamamlanıb.



Eyni zamanda o bildirib ki, “Hər istiqamət üzrə konkret göstəriciləri vurğulasam son bir il ərzində Fonda “Cəmiyyət” kateqoriyasında 31 430 ianəçi tərəfindən 1 489 351 manat, “Ətraf-mühit” kateqoriyasında 281 ianəçi tərəfindən 27 047 manat, “Heyvanların müdafiəsi” üzrə olan kateqoriyada isə 223 ianəçi tərəfindən 4 705 manat ianə olunub”.

İanələr il ərzində həyata keçirilən müxtəlif sosial layihələrin icrasına sərf olunub. Onların sırasında Türkiyədə baş verən zəlzələdən zərər çəkmiş şəxslər üçün həyata keçirilən “Türkiyə üçün bir ürək olaq!” ianə toplamasa aksiyası, şəhid ailələrinin fərdi yaşayış evləri ilə təmin edilməsi, uşaq evləri və sığınacaqlarda seminarlar, təlimlər, aztəminatlı ailələrə yardım aksiyaları, təhsil təqaüdü proqramı, sağlamlıqla bağlı müxtəlif maarifləndirici layihələr, regionlarda kütləvi ağacəkmə aksiyaları, sahilyanı ərazilərin tullantılardan təmizlənməsi, heyvan sığınacaqlarına dəstək aksiyaları kimi onlarla layihə var.

“Red Hearts” - Qırmızı Ürəklər Fondu 2019-cu ildə Kapital Bank-ın könüllü əməkdaşlarının təşəbbüsü ilə yaradılıb. Hazırda Fond kimi fəaliyyətini davam edən təşkilat, əsasən uşaq evlərinə, sığınacaqlara və digər ehtiyacı olanlara yardımlar edir. https://redhearts.az saytına daxil olmaqla fondun fəaliyyəti, gördüyü xeyirxah işlər, gələcək planları və digər maraqlı məlumatları əldə etmək, həmçinin “Cəmiyyət” bölməsinə daxil olub ianələr etmək olar.

