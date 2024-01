Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin yeni konstitusiyaya ehtiyacı olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Mənim, eləcə də bir sıra həmkarlarımın fikrincə və mən bu fikri ona görə bildirirəm ki, bu, daha geniş müzakirə mövzusuna çevrilsin, Ermənistan Respublikasına konstitusiya dəyişiklikləri yox, yeni konstitusiya lazımdır”, - hökumət başçısı qeyd edib.

