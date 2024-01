Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində yerləşən “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 640 yük maşını gözləmədədir.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

Bildirilir ki, “Biləsuvar” gömrük postunda 38, Astara gömrük postunda 18, “Mazımqara” gömrük postunda 14, “Samur” gömrük postunda 45 və “Xanoba” gömrük postunda beş yük maşını var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.