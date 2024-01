Bakıda baş verən partlayışla bağlı istintaq davam edir - Kamran Əliyev

Bakının Binəqədi rayonunda baş verən yanğınla bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı davam edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, cinayətin səbəbləri və məsul şəxslərlə bağlı hazırda bütün ekspertizalar təyin edilib: "Baş verən partlayış və yanğının səbəbi ilə bağlı bir neçə versiya var. Ekspertiza nəticələrindən sonra təqsirli şəxslər müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunacaq.

Yanğın zamanı 9 nəfər dünyasını dəyişib, yaralılar var. Təəssüf hissi ilə ölən şəxslərin ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyirik. Onların müalicəsi istiqamətində bizim tibb orqanları tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir".

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az

