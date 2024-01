Rusiya bu azərbaycanlıdan danışır: Onlarla adamın... - FOTO

Novosibirsk sakinləri Rza Rzayev üçün 70 min rubldan (təxminən 1337 manat) çox pul toplayıblar. O, yanvarın 17-də istilik magistralında fasilə zamanı onlarla insanın həyatını xilas edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhərin Leninski rayonu Petropavlovskaya küçəsində kommunal qəza baş verib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, 6-7-ci mərtəbəyə qədər yerdən qaynar su bulağı çıxıb. Ən yaxın küçə isti su altında qalıb. Sonradan məlum olduğu kimi, 14 nəfər yaralanıb.

Bildirilir ki, azərbaycanlı yükləyicinin fərasəti olmasaydı, daha çox insan tələfatı ola bilərdi. Rza Rzayev əvvəlcə qaynar su basan yolayrıcından ehtiyatla keçib, sonra isə insanların ondan istifadəsinə köməklik edib. Yükləyici uşaqları qucağında aparıb.

Hadisə sosial mediada böyük əks-səda doğurub. Novosibirskdən olan fəallar həmin şəxs üçün Azərbaycandakı övladlarının yanına uça bilməsi üçün pul yığıldığını elan ediblər. Təşkilatçıların hesablamalarına görə, toplanan vəsait gediş-gəliş biletləri və qızlara hədiyyələr üçün kifayət edəcək.

