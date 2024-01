Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə 20 yanvar faciəsinin 34-cü ildönümü ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanına gəlib.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, Bütün Qafqazın Şeyxi 20 yanvar şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib, Əbədi məşəl kompleksi önünə əklil qoyub.

Şeyx şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edib, onların ruhuna dualar oxuyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.