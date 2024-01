Yanvarın sonu iki bürcə pul sel kimi gələcək

Astroloq Tamara Qloba şans və pulun axın edəcəyi bürcləri açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a itinadən xəbər verir ki, iki bürcün yanvarın sonuna kimi bəxti gətirəcək.

Xərçəng

Xərçənglər üçün əlverişli dövr gələcək. Bu bürcün nümayəndələri nəhayət vicdanlı işlərinə görə mükafatlandırılacaqlar. Yüksək ehtimalla onlara bir neçə yeni vəzifə seçimi təklif olunacaq. Onların hər biri hazırda mövcud olandan daha çox icra imkanları, eləcə də maliyyə baxımından daha üstün olacaq. Yalnız seçim etmək qalır. Rəhbəriniz sizə yeni işə başlamazdan əvvəl dincəlmək imkanı da verəcək.

Dolça

Dolçalar yaxşı xəbərlər almağa hazırlaşırlar. Çoxdan irəli sürdükləri fikir çox perspektivli olacaq və onun inkişafı elə indi başlayır. Bu, bürcün nümayəndələrinin özünə hörmətini, peşəkar səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, həm də alınan gəlirə faydalı təsir göstərəcək.

