Yüksək təzyiqi sağaltmaq üçün bu orqanı müalicə edin

Arterial təzyiqin normallaşması üçün çox xəstə ürək və beyini müalicə etməyə başlayır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, endokrinoloq Aleksandr Dreval təzyiqə qarşı qalxanvari vəzin aktivliyini azaltmaq lazım olduğunu bildirib.

“Hipertoniya təzyiqin 140-dan yuxarı olduğu hala deyilir. Hipertoniyanın səbəbini araşdırmaq üçün ürək, qan və damarlar yoxlanmalı, həyat və qidalanma tərzi dəyişməlidir.

50% hallarda təzyiqin səbəbi qalxanvari vəz və buna bağlı olaraq, zob, diabet, artıq çəki və s- problemlərdir.

Məhz bu kiçik orqan təzyiqi də idarə edən orqandır.

Adətən qadınlarda hiperterioz – vəzin normadan artıq aktivliyi zamanı təzyiq “oynayır”.

Bu zaman qanda adrenalin miqdarı çox olur. Eləcə də stress zamanı adrenalin qanda çox olduğu üçün təzyiq də qalxa bilir.

Belə hal aşkarlanarsa, birinci növbədə vəzini müalicə etməli, funksiyasını azaltmalı, diffuz toksiki zob varsa müəyyənləşdirməlisiz”.

Təzyiqi idarə edən orqanlar ürək, beyin, damarlar və böyrəklərdir. Bu orqanlar da yoxlanmalıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.