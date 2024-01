Bir neçə gündür “Whatsapp” qruplarında Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə içməli suda Hepatit A virusunun olması ilə bağlı əssasız iddialar yayılıb.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə göndərilən həmin səslərdə kimliyi bilinməyən şəxslər xəbərdarlıq edib ki, suyun tərkibində virus var, uşaqlara qaynamamış su verilməsin.

Həmin səs videosunu təqdim edirik:

