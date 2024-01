Sumqayıt sakini itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Veysəlov Nemət Xanlar oğlu “İnşaatçılar” yaşayış massivində yaşadığı evdən çıxıb və geri qayıtmayıb.

Onun itkin düşdüyü bildirilir.

Faktla bağlı polisə məlumat verilib.

