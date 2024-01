Əməkdar artist Gülzar Qurbanovanın səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı aktrisa özünün sosial şəbəkə hesabında qeyd edib:



“Üç gündür xəstəyəm. Bu gün gecə hərarətim 41 idi, nəfəsimi kəsdi. Təcili yardım gələnə kimi yenə də Əzrayıl çökmüşdü sinəmə. Əjdaha ili deyil, Əzrayıl ilidir”.

