Bu gün ARB-nin tanınmış aparıcısı Elgiz Əkbərin doğum günüdür.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcının bu gün yayımlanan "Elgizlə izlə" proqramına onun üçün tanınmış şəxslər tərəfindən müxtəlif hədiyyələr göndərilib. O, sosial şəbəkədə bununla bağlı video yayımlayaraq hər kəsə təşəkkür edib. İzləyicilər aparıcının yaşına inanmadıqlarını, onun daha gənc göründüyünü bildiriblər.

Qeyd edək ki, 1974-cü ildə doğulan Elgiz Əkbərin 50 yaşı tamam olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.