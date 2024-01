Elgiz Əkbərə ad günü münasibətilə sürpriz edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 yaşını tamamlayan aparıcı efirə gözü bağlı çıxıb. “Elgizlə izlə”nin studiyadakı tamaşaçılar onun siması olan maskalar taxıblar.

Sürprizlə qarşılaşan aparıcı heyrətini gizlədə bilməyib.

