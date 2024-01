Xalq artisti Flora Kərimova yenidən istəmədən bu mövzu ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni dodağından bu dəfə Kanal S-də yayımlanan "Xeyirli Axşamlar" verilişinin aparıcısı Anar Vaqifoğlu öpüb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Sözügedən paylaşıma münasibət bildirənlər sırasında sənətkar xanımı qınayanlar da olub,yenidən təsadüf olmasını deyənlər də...

Həmin görüntünü təqdim edirik:

