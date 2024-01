Futbol üzrə Türkiyə Kubokunda 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul nəhənglərindən "Fənərbağça" bu raundda "Qaziantep"lə, "Qalatasaray" "Bandırmaspor"la, "Beşiktaş" isə "Antalyaspor"la üz-üzə gələcək.

Bundan əlavə, bu mərhələdə "Sivasspor" - "Konyaspor", "Başakşəhər" - "Hatayspor", "Gənçlərbirliyi - "Trabzonspor", "Karagümrük" - "Samsunspor", "Ankaragücü" - "24 Ərzincanspor" matçları da baş tutacaq.

