Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün “Nikosayağı” kimi tanınan bloger Nicat Şakirlinin cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Nicat Şakirli "Range Rover" markalı avtomobilinə əyləşərək məhkəmə binasının qarşısından uzaqlaşıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.