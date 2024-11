"Braziliyada keçiriləcək COP üçün burada müşahidələr aparırıq" - Braziliyalı nazir

“Azərbaycanda təşkil olunan COP29-u çox bəyənirik. Burada hər şey yaxşıdır. Gələn il Braziliyada keçiriləcək COP üçün burada müşahidələr aparırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AZƏRTAC-a müsahibəsində Braziliyanın yerli xalqlarının naziri Sonya Quajajara deyib.

“Biz torpaqlarımızı qorumaq, daha çox yerli torpaqların sərhədlərini müəyyən etmək, həmçinin xəstəliklərlə mübarizə aparmaq üçün buradayıq. Braziliyada həmin problemlərlə qarşılaşırıq. Biz iqlim dəyişikliyinə, yanğınlara qarşı mübarizə, qeyri-qanuni mədənçilik, meşələrin qırılması, yerli torpaqlarda işğalçılara qarşı mübarizə aparmalıyıq”, - deyə braziliyalı nazir bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.