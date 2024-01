Ötən il banklar 1,076.4 milyon manat xalis mənfəət, 1,641.2 milyon manat məbləğində əməliyyat mənfəəti əldə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il ərzində banklar tərəfindən ümumilikdə 308,2 milyon manat məbləğində mənfəət vergisi ödənilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 18 faiz və ya 46.7 milyon manat daha çoxdur.

