Mərhum Xalq artisti Ramiz Novruzun nəvəsi Ayan Şəfəqin paylaşımı tənqid edilib.

Metbuat.az bildirir ki, o, sosial şəbəkələrdə yayılmış yeni trendə qoşulub. Videoda onun şərabı başından aşağı tökməsi insanlar tərəfindən normal qarşılanmayıb. Bir çoxu Xalq artistinin nəvəsinə bu cür hərəkəti yaraşdırmadığını qeyd ediblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

