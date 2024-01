Xalq artisti Aygün Kazımovanın qızı İlqarə Kazımova yeni görüntülər yayıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadla xəbər verir ki, o, şəxsi instaqram hesabında yeni videosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Görüntülərdə İlqarə DJ kimi yer alıb. O, artıq uzun müddətdir ki, bu sahədə çalışır.

A. Kazımova videosuna "Yay gecələri" şərhini də əlavə edib. İlqarənin bu paylaşımı izləyiciləri tərəfindən çox bəyənilib.

