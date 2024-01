Bu gün Binəqədi rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təmir tikinti işləri ilə bağlı rayonun 8-ci mikrorayonu ərazisində saat 10:00-dan sonra qazın verilişində fasilələr yaranacaq.

