Türkiyəli məşhur müğənni Ebru Gündəş ilkə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun Yutub kanalında yer alan albomlarına dörd fərqli dildə altyazı əlavə edilib.

Subtitrlərlə əksini tapan dillər arasında Azərbaycanla yanaşı, ərəb, fars və ingilis dilləri də var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.