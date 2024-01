Rusiya hərbi əsirlərinin Ukraynadan qaytarılması istiqamətində işlər davam etdiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Andrey Kartapolov deyib.

Onun sözlərinə görə, Ukrayna tərəfi İl-76 təyyarəsini raketlə vurmasına baxmayaraq, Kiyevlə əsir mübadiləsi davam etdiriləcək.

