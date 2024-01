Manatın devalvasiyası ola bilər - Proqnoz

ABŞ-də seçkiqabağı namizədlərin bir çoxu neftin qiymətinin ucuzlaşması istiqamətində addımların atılacağı ilə bağlı vədlərlə çıxış edir. Son olaraq ABŞ-nin keçmiş prezidenti, hazırda namizədlər arasında olan Donald Tramp seçiləcəyi təqdirdə neftin bir barelinin qiymətinin hətta 30-40 dollara qədər ucuzlaşdıracağını vəd edib. Neftin ucuzlaşması iqtisadiyyatı neft gəlirlərindən asılı olan bir çox ölkələr üçün neqativ təsir bağışlayır. Bu qəbildən olan ölkələrin arasında Azərbaycan da var. Bəs görəsən neftin qiymətinin bu cür radikal ucuzlaşması manatın dəyərinin aşağı düşməsinə, hətta devalvasiyaya uğramasına gətirib çıxara bilərmi?

Metbuat.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Yenisabah.az-a danışan iqtisadçı-ekspert Asif İbrahimli neftin ucuzlaşmasının ölkəyə maliyyə axının azalması ilə nəticələnə biləcəyini deyib.

“Dünya birja bazarlarında neftin ucuzlaşmasının bir sıra faktorları var. Bu xüsusilə tələbatın azalması və yaxud bazara daha çox məhsulun çıxması zamanı baş verir. ABŞ bu faktorlardan biridir. Ancaq indiki vəziyyətdə düşünmürəm ki, aktual olsun. Çünki dünyada baş verən hərbi, siyasi və iqtisadi məsələlər buna imkan verməyəcək. Sadəcə bazara əlavə neft satışını çıxarsalar bu mümkün ola bilər. Azərbaycan neftinin qiymətinin ucuzlaşması ölkəyə maliyyə axınının azalmasına gətirib çıxaracaq. Ancaq Azərbaycan iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərinə və manatın kursunun Mərkəzi Bank tərəfindən ciddi nəzarətdə saxlanılması baxımından, düşünmürəm ki, yaxın 6 ayda devalivasiya olsun. Amma ümumi il ərzində hər şey ola bilər”.

