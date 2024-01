2023-cü ildə 58 şəxs Ermənistanın mina terrorunun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev Geniş Kollegiya iclasında çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, 19 nəfər həlak olub, 39 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Baş prokuror, həmçinin qeyd edib ki, 342 şəxs 2020-ci ilin noyabr ayından hazırki vaxtadək mina və hərbi sursat partlayışlarının qurbanı olub, həmin şəxslərdən 65-i həlak olub, 277 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

