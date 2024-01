Azərbaycanın davamlı və bərpa olunan enerjiyə keçidə nail olmaq öhdəliyi sarsılmazdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında paylaşım edilib.

"Bərpa olunan enerji infrastrukturuna əhəmiyyətli investisiyaları vurğulayan COP29-un ev sahibi olaraq biz hamı üçün daha davamlı gələcəyə sadiqliyimizi bir daha təsdiqləyirik",-əlavə edilib.

