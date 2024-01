Kanada Türkiyəyə qarşı sanksiyanı ləğv etdi

Kanada hakimiyyəti Türkiyəyə pilotsuz uçuş aparatları (“Bayraktar” - Qeyd) üçün komponentlərin tədarükünə qoyulan qadağanı aradan qaldırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Yanvarın əvvəlində tərəflər razılığa gəliblər. Müqavilənin şərtlərinə görə, Ankara İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiqləmə prosesini nəhayət başa vurduqdan sonra ixrac bərpa edilməlidir.

Ottava həmçinin Kanada komponentləri ilə türk PUA-larının istifadəsi ilə bağlı daha çox şəffaflıq tələb edib.

Qeyd edək ki, Kanada bu qadağanı 2020-ci ildə Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Türkiyənin PUA-larından istifadə etməsindən sonra tətbiq edib.

