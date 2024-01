Sümükləri və oynaqları bərpa edən sadə resept

Yaşlandıqca sümüklər öz gücünü itirir. 30-40 ildən sonra geri dönüşü olmayan proseslər başlayır.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən sümük və toxuma bərpasını sürətləndirən təbii resepti təqdim edir:

Tərkibi:

3 yemək qaşığı kişmiş

40 q balqabaq toxumu

2 yemək qaşığı jelatin

4 yemək qaşığı küncüt

200 q bal

8 yemək qaşığı kətan toxumu

Hazırlanması və istifadəsi:

Bu güclü vasitəni hazırlamaq üçün sadəcə olaraq bütün inqrediyentləri bir qarışdırıcıya əlavə edin, çox hamar bir qarışıq əldə olunana qədər yaxşıca qarışdırın. Sonra qarışımı bir konteynerə köçürün və soyuducuya qoyun.

Səhər yeməyindən əvvəl diz oynağı, sümük və oynaq ağrıları üçün bu dərmandan bir qaşıq, nahardan əvvəl isə bir qaşıq için. Bir neçə həftədən sonra vətərlərinizin və bağlarınızın necə gücləndiyini görəcəksiniz.

Sümükləriniz və oynaqlarınız “yenilənəcək” və daha yaxşısı, maddələr mübadiləsiniz də yaxşılaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.