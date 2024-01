Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili istefa verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Qaribaşvili bu barədə bu gün keçirdiyi brifinqdə bildirib.

Qərarın səbəbi hələ ki, açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, o, 2013-cü ildən 2015-ci ilə qədər hökumət başçısı vəzifəsini icra edib. Daha sonra İ.Qaribaşvili 2021-ci ildə yenidən Baş nazir vəzifəsinə gəlib.



