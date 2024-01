Çin Tayvan sahillərində daimi olaraq 4 döyüş gəmisini yerləşdirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu yolla Çin həm Tayvana dinc yolla təzyiq göstərəcək, həmdə münaqişə baş verəcəyi halda ABŞ qüvvələrinin regiona yaxınlaşmasının qarşısını alacaq.

Çinin başqa bir gəmisi isə mübahisəli Senkaku adalarının şimal-qərbindəki ərazidə daimi olaraq yerləşir.

