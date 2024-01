Gəncə şəhərində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Qara Qarayev və Cavadxan küçələrinin kəsişməsində qeydə alınıb.

Belə ki, “Ford” markalı yük avtmobili ilə “Lexus” markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə avtomobillərdən biri idarəetmədən çıxaraq səki ilə gedən piyadanın, 1982-ci il təvəllüdlü Səbuhi Xeyirxəbərovun həyatına son qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.