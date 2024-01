Xalq artisti Gülyaz Məmmədova paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı yeni fotosunu sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb. Pərəstişkarları Xalq artistini tanımaqda çətinlik çəkib. Şəkildə xeyli fotoşop olduğu bildirilib.

