Xankəndidə fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlar üçün bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sahibkarlara vergi, sosial və kommunal güzəştlər ediləcək. Həmçinin 10 il müddətinə vergidən azad olma da nəzərdə tutulub.

Mikro sahibkarlar üçün əsas tələblər isə onların həmin sahə üzrə təcrübələrinin olması, ən qısa zamanda fəaliyyətlərini bərpa edə bilmələri, vergi və digər öhdəliklərinin olmamasıdır.

Daha ətraflı İTV-nin hazırladığı sujetdə:



