Qələm yerinə bıçaq tutan uşaqlar - "Valideyn düzgün tərbiyə verməlidir"

"Bizdə təlim-tərbiyə sistemində problemlər var. Ciddi təhlil etməliyik, problemləri aradan qaldırmalıyıq. Necə edə bilərik ki, gəncləri pis vərdişlərdən, cinayətlərdən qoruyaq? Burada həm məktəblərin, həm universitetlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür, onlar təlim-tərbiyə işinə daha həssas yanaşmalıdır ki, belə hallar yaşanmasın".

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov deyib. Son illərdə yeniyetmələr arasında cinayətlərin və məktəblilərin bıçaq gəzdirməsi kimi halların artmasından danışan deputat bildirib ki, bu məsələlərdə ailələrin üzərinə böyük məsuliyyət düşür:

"Valideynlər övladlarına düzgün tərbiyə verməlidilər, düzgün istiqamətləndirməlidilər. Bütün bunlar hamısı kompleks məsələlərdir. Bunları etmədən nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Bu istiqamətdə işlər aparılmalıdır".

Deputatın sözlərinə görə, "beşbarmaq" və cib bıçağı kimi soyuq silahların açıq satışı və sosial şəbəkələrdə təbliği məsələsində də addımlar atıla bilər, lakin problemin kökündə bu dayanmır:

"Burada məsələ bıçaqların əlçatan olub-olmaması deyil. Bir adam cinayət törətmək istəyirsə, o bıçağı istənilən yerdən tapa bilər. Mən düşünürəm ki, biz daha çox təlim-tərbiyə prosesi üzərində işləməliyik. Soyuq silahların, bıçaqların əlçatanlığı ilə bağlı da addımlar atılmalıdır, amma məsələnin kökü yanlız bu deyil".

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az

