Pakistanın keçmiş baş naziri İmran Xan dövlət sirlərini yaydığına görə 10 il həbs cəzasına məhkum edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, sabiq xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureşi də həbs olunub.

Onlar dövlət sirrini yaymaqda ittiham olunurlar.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.