Bu ilin aprelində ABŞ və Flippin birgə hərbi təlim keçirəcəklər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, təlimdə məqsəd Cənubi Çin dənizindəki gərginlik fonunda gücləri nümayiş etdirməkdir.

Məlumata görə, təlimlərin Spratli adaları yaxınlığındakı mübahisəli ərazilərdə keçirilməsi nəzərdə tutulur.

