“Kurtlar vadisi”nin tanınmış aktyoru Erhan Ufuk ATV televiziyasında yayımlanan “Rəngarəng səhər” verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o verilişdə serialla bağlı xatirələrindən danışıb. O verilişə gəliş səbəbindən də danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.