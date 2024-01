Braziliyalı aktrisa Jandira Martini 78 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda aktrisanın dostu Markos Karuzo məlumat yayıb. Aktrisa tamaşaçılara Braziliyanın “Klon” serialındakı rolu ilə tanınır. Martini serialda baş qəhrəmanın köməkçisi Zorayde rolunu canlandırıb.

Martininin ölüm səbəbi açıqlamayıb. Lakin “O Globo” nəşri daha əvvəl Martininin ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkdiyini yazmışdı.

