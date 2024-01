Türkiyəli yəhudi əsilli yazıçı Mario Levi vəfat edib.

Xatırladaq ki, yazıçı Mario Levi 25 fevral 1957-ci ildə İstanbulda doğulub.

15-dən çox kitab müəllifi olan Levi daha çox “İstanbul bir masaldı”, “En güzel aşk hikayemiz”, “Bir şehre gidememek”, “Lunapark kapandı” kimi əsərlərlə şöhrət qazanıb.

Onun ilk kitabı “Jak Brel: Tənha adam” 1986-cı ildə nəşr olunub.



