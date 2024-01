DİN-dən 32 yaşlı şəxsin 16 yaşlı yeniyetməni qaçırtması ilə bağlı AÇIQLAMA

Mediada 32 yaşlı şəxsin 16 yaşlı yeniyetməni qaçırtması və onunla ailə qurması barədə görüntü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi nikah olmadan toy edərək birlikdə yaşayan Ruslan Məsiyev və 2007-ci il təvəllüdlü şəxs Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsinə dəvət ediliblər.

DİN-in mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Mahir Məsimov bildirib ki, onlarla profilaktik iş aparılıb:

"Müəyyən olunub ki, onlar ötən il dekabr ayında könüllü olaraq ailə qurublar, məcburetmə halı yoxdur. Həmin şəxslərə izah verilib ki, yaşa görə qanunla icra hakimiyyətinin müvafiq qərarı ilə nikah tezləşdirilə bilər. Yaxın günlərdə onun 17 yaşı tamam olduğuna görə rəsmi nikah bağlanılacaq".

