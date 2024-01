Elgiz aktyor Qorxmaz Əlilinin K.Gəncəlinin vəfat etdiyini dediyini qeyd edib. Bundan sonra Əməkdar artist Kifayət Gəncəli canlı efirə zəng edib.

Metbuat.az bildirir ki, "Elgizlə izlə" verilişinə zəng edən müğənni səhhətinin yaxşı olduğunu deyib:

"Narahat olanlar sağ olsun. Konsertə hazırlaşıram, yaxşıyam mən".

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.