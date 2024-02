Elgizin qızının görüntüsü - FOTO

Aparıcı Elgiz Əkbər qızı ilə bağlı paylaşım edib. Metbuat.az xəbər verir ki, Elgiz sosial şəbəkə hesabında övladı Lalənin fotosunu izləyiciləri ilə bölüşərək, onu doğum günü münasibəti ilə təbrik edib: “Əziz qızım, doğum günün mübarək. Gəlişin həyatımı dəyişdi. Yaşamağın qiymətini, dəyərini səndən sonra dərk etdim. Allah səni mənə çox görməsin. Neçə belə illərə”.

