Xalq artisti Aygün Kazımova ilə Əməkdar artist Xəyyam Nisanovun maraqlı görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az Axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Xəyyamın ifasına qoşulan Pop diva da əvvəlcə nağara çalıb, sonra isə rəqs edib.

