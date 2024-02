Qarabağ qatillərindən olan Aşot Qulyanın Xankəndidəki heykəli sökülüb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı “Aysor” portalı Teleqram kanallarına istinadən məlumat verib.

Qeyd edək ki, Qulyan "Bekor" ləqəbi ilə tanınıb. O, 1992-ci ildə Xocalı, Hadrut, Əsgəran, Şuşa istiqamətlərindəki döyüşlərdə onlarla günahsız insanın ölümünə səbəb olub.

