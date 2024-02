Qəzzada ölənlərin sayı 27 131 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

Məlumata görə, bölgədə yaralıların sayı 66 287 nəfərə yüksəlib.

