Türkiyə Mərkəzi Bankının rəhbəri Hafizə Qaye Erkan istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli mənbələr Hafizə Qaye Erkanın öz istəyi ilə istefa verdiyini yazıb.

"Hazırda iqtisadi proqramımız öz bəhrəsini verməyə başlayıb. Müsbət irəliləyişlərə baxmayaraq, ictimaiyyətə məlum olduğu kimi, son vaxtlar nüfuzuma qarşı böyük kampaniya keçirilib. Bunun ailəmə təsir etməməsi üçün Prezidentdən vəzifələrimdən azad etməyi xahiş etdim”, - Erkan müraciətində qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.