Nazirlər Kabineti “Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında” qərara dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupuna “040718 Optometriya” ixtisası əlavə edilib.

