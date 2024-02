Müğənni Nurlan Əzizbəyli plastik əməliyyat keçirib.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni ATV-də yayımlanan "Bizimləsən" proqramına qatılıb. Onun üzündə dəyişiklik edilib. İfaçının buxaq, qaşqaldırma, dəri dartılma əməliyyatı olunduğu bildirilib.

40 kiloqram arıqlayaraq 70 kq olan müğənni xeyli dəyişilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.