​Xankəndi seçkilərə tam hazırdır

İşğaldan azad olunan Xankəndi şəhərində fevralın 7-sində keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərinə hazırlıq görülüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 122 saylı Xankəndi seçki dairəsi üzrə 2 seçki məntəqəsi yaradılıb. 14 və 15 saylı seçki məntəqələrində bütün hazırliq işləri tamamlanıb. 122 saylı dairədə 15 məntəqə fəaliyyət göstərir. Onlardan ikisi Xankəndi şəhərində, digər 13-ü isə ölkənin digər bölgələrində yerləşir. Bütün məntəqələr, o cümlədən Xankəndi şəhərindəki 14 və 15 saylı məntəqələrdə səsvermə uçün zəruri şərait mövcuddur.

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.