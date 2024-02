Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev növbədənkənar prezident seçkilərində iştirak edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, nazir 24 saylı Nizami 1-ci seçki dairəsinin 20 nömrəli məntəqəsində səs verib.

